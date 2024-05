Rozwój biznesowy oparty na sztucznej inteligencji dla organizacji naukowych. FirstIgnite to firma zajmująca się oprogramowaniem AI stworzona specjalnie po to, aby pomagać uniwersytetom w identyfikowaniu firm zainteresowanych współpracą w badaniach i nawiązywaniu z nimi kontaktu. Użytkownicy wprowadzają opis swoich badań i są dopasowywani do rynków, firm i kontaktów najbardziej pasujących do potencjalnego partnerstwa.

Strona internetowa: firstignite.com

