FilterPixel to narzędzie do selekcji i edycji zdjęć oparte na sztucznej inteligencji, dostępne na platformach Windows i Mac. Narzędzie automatyzuje proces sortowania zdjęć, identyfikowania najlepszych ujęć i sygnalizowania potencjalnych problemów, redukując znaczną ilość czasu poświęconego na selekcję zdjęć. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o różnych gatunkach fotografii, zapewniając dokładne rezultaty niezależnie od rodzaju sesji zdjęciowej. Obsługuje szereg formatów, w tym RAW, DNG i JPG, i umożliwia importowanie wielu albumów jednocześnie, co prowadzi do dalszej wydajności pracy. FilterPixel wykorzystuje sztuczną inteligencję do naśladowania stylu edycji użytkownika od przycinania po regulację ekspozycji, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych profili edycji. Dzięki FilterPixel użytkownicy mogą eksportować edytowane obrazy do różnych platform, w tym Lightroom, Capture One i Photo Mechanic, w różnych formatach. Narzędzie cieszy się zaufaniem globalnej społeczności fotografów ze względu na jego skuteczność w przekształcaniu ich przepływów pracy i zwiększaniu produktywności. Oprogramowanie gwarantuje prywatność i nie udostępnia danych użytkownika, zapewniając zgodność z RODO. Oferuje szeroki zakres wsparcia, w tym blogi edukacyjne i dedykowane centrum pomocy. Sztuczna inteligencja dostosowuje się także do stylu i gatunku fotografii użytkownika, a także w różny sposób radzi sobie z różnymi sesjami. Warto zauważyć, że sztuczna inteligencja FilterPixel kategoryzuje podobne zdjęcia i wybiera najlepsze, upewniając się, że żadne pożądane ujęcie nie zostanie pominięte.

Strona internetowa: filterpixel.com

