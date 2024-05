Pomagamy studentom w Ameryce Łacińskiej ukończyć studia. Dzięki kursom online pomagamy studentom ukończyć studia, począwszy od przyjęcia na studia i przez całą naukę w college'u, aż do ukończenia studiów. Wszystkie nasze kursy obejmują całodobową interakcję z naszymi tutorami i nauczycielami, dzięki czemu 95% naszych użytkowników osiąga pożądany wynik. Przygotowaliśmy ponad 10 000 studentów, a w 2021 roku zebraliśmy już 800 tys., co oznacza 6-krotny wzrost rok do roku.

Strona internetowa: filadd.com

