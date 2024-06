Fictiv to system operacyjny do produkcji na zamówienie, dzięki któremu pozyskiwanie i dostarczanie części mechanicznych jest szybsze, łatwiejsze i wydajniejsze. Nasz inteligentny system, wspierany przez najlepszych w swojej klasie specjalistów, organizuje sieć wysoce zweryfikowanych i zarządzanych partnerów na całym świecie, zapewniając szybką produkcję wysokiej jakości, od wyceny po dostawę. Do tej pory firma Fictiv wyprodukowała ponad 20 milionów części zarówno dla firm na wczesnym etapie rozwoju, jak i dużych przedsiębiorstw, pomagając im sprawnie wprowadzać innowacje i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Strona internetowa: fictiv.com

