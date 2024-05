Fetii transportuje grupy i firmy razem na żądanie. Fetii to aplikacja do wspólnych przejazdów, która umożliwia zarówno konsumentom, jak i firmom zamawianie na żądanie 15-osobowych vanów. Użytkownicy płacą za pomocą systemu odprawy QR, który płynnie rozdziela płatności pomiędzy grupę w momencie wejścia na pokład. Grupy nie są już zmuszone do rezerwowania pojazdu czarterowego z tygodniowym wyprzedzeniem, płacenia co najmniej 5 godzin za 15-minutową podróż i braku elastyczności płatności LUB dzielenia grupy i korzystania z wielu pojazdów... Fetii eliminuje tarcia związane z transportem grupowym .

Strona internetowa: fetii.com

