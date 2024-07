Fermat to zmieniające zasady gry narzędzie AI, zaprojektowane w celu zrewolucjonizowania branży modowej. Umożliwia użytkownikom wymyślanie, projektowanie i prezentowanie projektów mody w przyspieszonym tempie, znacznie usprawniając ich twórczy przepływ pracy. Fermat to także tablica do współpracy, która umożliwia projektantom przekształcanie pomysłów w realistyczne wizualizacje. Użytkownik może zamienić swoje ręcznie wykonane szkice w rzeczywistość, uzyskując wysokiej jakości rendery jednym kliknięciem. Narzędzie zachęca projektantów do stosowania własnego, niepowtarzalnego stylu za pomocą odniesień wizualnych, aby zachować spójność swoich kolekcji lub odświeżyć bestsellery. Istotną funkcją jest możliwość zmiany wibracji, materiałów i kolorów elementów mody w ciągu kilku sekund. Oferuje także możliwość wizualizacji stroju na różnych modelach i dostosowania ustawień w razie potrzeby. Fermat pozwala również na skalowanie do wysokiej rozdzielczości w celu ulepszenia spreparowanych projektów i zapewnia opcję przekształcania projektów w edytowalne formaty wektorowe. To istotne narzędzie, które umożliwia twórcom mody przekształcanie pomysłów w namacalne prototypy, pomaga w wizualnym wyrażaniu pomysłów i promuje efektywną współpracę między zespołami. Cieszy się zaufaniem i jest używany przez różne uznane firmy i niezależnych konsultantów ds. mody.

Strona internetowa: fermat.app

