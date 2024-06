ExtendMusic.AI to narzędzie AI, które pozwala twórcom muzycznym ulepszać i rozszerzać swoje oryginalne kompozycje poprzez generowanie świeżej i inspirującej muzyki. Użytkownik najpierw przesyła swoją unikalną muzykę w formacie .wav lub .mp3, a następnie technologia AI wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy do tworzenia nowych ścieżek audio, które uzupełniają i wzbogacają oryginalny utwór. Narzędzie zostało stworzone przez Marka Dopplera i oferuje system oparty na kredytach, w którym ilość kredytów wymaganych na przesłanie zależy od długości pliku. Generacyjna technologia sztucznej inteligencji ExtendMusic.AI może zająć do sześćdziesięciu sekund, aby utworzyć nowe ścieżki audio, przy czym dłuższy czas kosztuje dodatkowe kredyty. ExtendMusic.AI jest idealnym rozwiązaniem dla twórców muzyki, którzy chcą wzmocnić swoje brzmienie za pomocą nowych, innowacyjnych i spersonalizowanych utworów. Narzędzie może być przydatne przy tworzeniu aranżacji muzyki do filmów, ścieżek dźwiękowych do gier wideo i reklam. Ogólnie rzecz biorąc, ExtendMusic.AI oferuje innowacyjne rozwiązanie dla twórców muzyki, którzy chcą ulepszyć i rozszerzyć swoje oryginalne ścieżki audio o wygenerowaną treść. Narzędzie zapewnia łatwy w obsłudze interfejs, po którym nawigacja jest prosta. Oferuje system oparty na kredytach, który jest przyjazny dla użytkownika i niedrogi, dzięki czemu jest dostępny dla szerokiego grona użytkowników.

Strona internetowa: extendmusic.ai

