ExtendImage AI to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję generatywną (AI) do rozszerzania obrazów. To narzędzie pozwala użytkownikom stosować do obrazów różne techniki sztucznej inteligencji, takie jak dodawanie nowych elementów, łączenie stylów i tworzenie palet kolorów. Został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze, a rozpoczęcie pracy wymaga kilku prostych kroków. Użytkownicy mogą przesłać swój obraz i wybrać żądaną technikę sztucznej inteligencji, taką jak dodanie pierwszego planu lub tła, połączenie dwóch obrazów lub utworzenie palety kolorów. Narzędzie oferuje także szereg zaawansowanych funkcji, takich jak regulacja intensywności efektu AI i edycja obrazu wyjściowego. ExtendImageAI można wykorzystać do tworzenia nowych i unikalnych obrazów, a także do rozszerzania istniejących obrazów. Jest to doskonałe narzędzie dla grafików, artystów cyfrowych i każdego, kto chce tworzyć ciekawe efekty wizualne.

Strona internetowa: extendimage.ai

