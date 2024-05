Everlance to rodzaj oprogramowania do obliczania przebiegu i wydatków, które pomaga firmom obniżyć koszty zwrotu kosztów, zaoszczędzić czas i zapewnić atrakcyjne świadczenia pracy pracownikom mobilnym. Z ponad 3 milionami użytkowników, Everlance jest znane z tego, że jest łatwe w obsłudze, łatwe w administrowaniu i łatwe w prowadzeniu interesów. Kompleksowa platforma oferuje kompletne rozwiązanie w zakresie zwrotu kosztów pojazdu obejmujące: aplikację nr 1 do śledzenia przebiegu w App Store, zawierającą automatyczne dzienniki przebiegu oparte na GPS i wbudowaną ochronę prywatności konfigurowalne przepływy zatwierdzania raportów zwrotu kosztów i flagi wartości odstających Miesięczne, dwumiesięczne lub dwutygodniowe opcje zwrotu kosztów dla pracowników Weryfikacja prawa jazdy i ubezpieczenia Ciągłe kontrole rejestrów pojazdów silnikowych (MVR) i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa kierowców Zintegrowane zarządzanie wydatkami Dzięki widoczności na każdym kroku możesz dokładnie i skutecznie zwracać swoim pracownikom koszty przejechanych kilometrów i wydatki. Ponadto zyskaj nowy wgląd w to, jak pracownicy spędzają dzień, pomagając zwiększyć odpowiedzialność i umożliwiając bardziej efektywną alokację zasobów. Everlance obsługuje wszystkie typy programów zwrotu pojazdów bez podatku lub z niskim podatkiem. Niezależnie od tego, czy obecnie dostarczasz samochody służbowe, korzystasz z ręcznych procesów, czy pochodzisz od innego dostawcy, zespół ekspertów Everlance może pomóc Ci w wyborze odpowiedniego programu dla Twojej firmy i utrzymaniu zgodności z IRS. Spersonalizowane zwroty kosztów po stałej i zmiennej stawce (FAVR), w tym rozwój stawki Zwroty w centach za milę (CPM) Dodatki rozliczane Śledzenie floty Każdy klient ma wyznaczonego menedżera ds. sukcesu klienta, który służy jako pojedynczy punkt kontaktowy i przeprowadza kwartalne przeglądy biznesowe. Centrum pomocy jest dostępne 7 dni w tygodniu przez telefon, czat i e-mail, aby wspierać Ciebie i Twoich pracowników w drodze.

