Epos Now współpracuje z prawie każdym sprzętem POS. Oprogramowanie Epos Now jest idealne zarówno dla firm zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hotelarstwem, jest skalowalne od jednego urządzenia do wielu.

Strona internetowa: eposnow.com

