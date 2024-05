elementary POS to Twoja mobilna kasa fiskalna lub kompleksowy system kasowy, dostosowany do Twoich specyficznych wymagań. Za jedną, uczciwą cenę zyskujesz dostęp do niezliczonych funkcji mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów biznesowych oraz nieograniczoną liczbę użytkowników i podłączonych urządzeń. Dzięki Elementary POS masz dostęp do elastycznego modułu sprzedaży i wirtualnego biura, które zapewniają ciągły dostęp do statystyk sprzedaży, zarządzania zapasami i wielu innych. Elementary POS jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, freelancerów, a także osób rozpoczynających nowy biznes. Jest to przyjazny dla użytkownika, kompleksowy system, który rozwija się wraz z Twoją firmą. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczej kasy mobilnej, czy bardziej złożonego systemu, Elementary POS można precyzyjnie dostosować do Twoich potrzeb. Można to sobie wyobrazić jako grę budowlaną, którą możesz ukształtować dokładnie zgodnie z wymaganiami swojego modelu biznesowego. W ciągu kilku minut możesz połączyć Elementary POS z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak wyświetlacze klientów, wyświetlacze kuchenne, czytniki kodów kreskowych lub terminale płatnicze – a wszystko to w postaci tabletów lub telefonów komórkowych z systemem Android lub urządzeń specjalistycznych. Aplikacja zapewnia szeroki zakres funkcji, w tym sprzedaż, zdalne składanie zamówień, zarządzanie zapasami, zaawansowane statystyki i raporty sprzedaży oraz wirtualne biuro, które umożliwia zarządzanie firmą z dowolnego miejsca. Do swojego konta możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników i kas fiskalnych. Elementary POS działa na każdym telefonie komórkowym lub tablecie z systemem Android, dzięki czemu nie musisz inwestować w kosztowny sprzęt.

Strona internetowa: elementarypos.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Elementary POS. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.