Platforma Eden AI oferuje łatwy dostęp do różnorodnych technologii analizy mowy i dźwięku od najlepszych dostawców. Zawiera funkcje zamiany mowy na tekst i zamiany tekstu na mowę, które można wykorzystać odpowiednio do rozpoznawania mowy i syntezy mowy. Funkcja zamiany mowy na tekst służy do rozpoznawania wypowiadanych słów i konwertowania ich na tekst w celu dalszej analizy. Ta funkcja zapewnia asynchroniczne interfejsy API, które pozwalają żądającym przypominać, gdy żądany zasób jest gotowy. Żądania asynchroniczne są przydatne do utrzymywania funkcjonalności aplikacji poprzez optymalizację wykorzystania zasobów aplikacji w czasie oczekiwania na żądanie. Z drugiej strony funkcja zamiany tekstu na mowę umożliwia generowanie dźwięku z danego tekstu przy wyborze powiązanego głosu. Narzędzie mowy Eden AI jest odpowiednie dla programistów, osób niekodujących, menedżerów produktów i ekspertów AI. Platforma nie podaje liczby dostawców, z którymi współpracuje, ale kładzie nacisk na jakość oferowanych przez nich technologii. Z opinii klientów wynika, że ​​narzędzie Mowa zostało użyte do zautomatyzowania obsługi poczty głosowej poprzez konwersję plików MP3 na tekst i dostarczanie ich pracownikom w postaci wiadomości tekstowych. Ogólnie rzecz biorąc, funkcje narzędzia Mowa mogą być wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w transkrypcji mowy, poleceniach głosowych, chatbotach obsługujących głos i nie tylko.

Strona internetowa: edenai.co

