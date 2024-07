eBook Chessvision

Czytnik eBooków Chessvision.ai to innowacyjne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu zwiększenia funkcjonalności e-booków szachowych. Ten interaktywny czytnik e-booków pozwala użytkownikom przenieść naukę szachów na wyższy poziom, czyniąc swoje książki o szachach interaktywnymi. Obsługuje popularne formaty, takie jak PDF, EPUB i DJVU. Korzystanie z tego narzędzia jest proste, ale potężne. Użytkownicy mogą otworzyć dowolną książkę szachową w formacie PDF, EPUB lub DJVU i pozwolić czytelnikowi ją przetworzyć. Po zakończeniu przetwarzania użytkownicy mogą dwukrotnie kliknąć dowolny diagram szachowy, aby otworzyć go do analizy. EBook przetwarzany jest tylko raz, co oznacza, że ​​kolejne otwarcia są gotowe do użycia bez konieczności dodatkowej obróbki. W przeciwieństwie do innych platform, Chessvision.ai nie ulepsza ręcznie e-booków szachowych i nie sprzedaje ich po wyższych cenach. Zamiast tego wykorzystuje wizję komputerową i sztuczną inteligencję, aby uczynić dowolną istniejącą książkę szachową interaktywną. Takie podejście pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do pełnej mocy ich e-booków szachowych bez konieczności kupowania nowych wersji. Użytkownicy chwalili eBook Reader Chessvision.ai za jego skuteczność w studiowaniu książek szachowych. Dzięki funkcjom takim jak skanowanie pozycji, dodawanie komentarzy, wyszukiwanie pozycji w internetowych bazach danych i analizowanie za pomocą silnika, narzędzie to jest przeznaczone dla graczy na wszystkich poziomach, którzy są zainteresowani studiowaniem i doskonaleniem swoich umiejętności szachowych. Czytelnik został opisany jako osoba zmieniająca zasady gry w świecie narzędzi szachowych. Ta wielokrotnie nagradzana aplikacja, która zdobyła nagrodę dla najlepszego start-upu szachowego 2020 na konferencji Chesstech2020, oferuje zarówno bezpłatną opcję próbną, jak i plany członkostwa. Czytnik został opracowany przez Pawła Kacprzaka, założyciela chessvision.ai, który ma doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych narzędzi dla społeczności szachowej.

Strona internetowa: chessvision.ai

