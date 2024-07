Ebby.co to oprogramowanie do transkrypcji obsługujące sztuczną inteligencję, zaprojektowane do konwersji dźwięku i obrazu na tekst. Dzięki ponad 100 rozpoznawanym językom i dialektom narzędzie jest w stanie automatycznie generować napisy do filmów. Ebby.co zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w swoim działaniu, umożliwiając poufne transkrypcje. Wyposażona w przyjazny dla użytkownika edytor online, platforma umożliwia użytkownikom przeglądanie, edycję i dostosowywanie transkrypcji w razie potrzeby. Transkrypcje można eksportować w różnych formatach, w tym Word, PDF, CSV, VTT i SRT. Narzędzie oferuje również funkcje współpracy, umożliwiające udostępnianie transkrypcji w trybie tylko do odczytu lub z uprawnieniami do edycji w celu współpracy zespołowej. Ponadto Ebby.co zapewnia automatyczne etykietowanie głośników i obsługuje szeroką gamę formatów plików audio i wideo (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv itp.), konwertując je na tekst . Platforma została pozytywnie oceniona za szybkie przetwarzanie, wysoką jakość transkrypcji i przejrzyste ceny. Szczególnie nadaje się do transkrypcji wywiadów, podcastów, spotkań i rozmów telefonicznych.

Strona internetowa: ebby.co

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ebby.co. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.