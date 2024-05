Ebbot to Twoja platforma do automatyzacji doskonałej obsługi na dużą skalę. Dzięki usługom wpisanym w nasze DNA, elastycznym integracjom i podejściu stawiającemu na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, wyposażamy Cię w narzędzia do czatu zasilane GenAI, dzięki czemu możesz skalować swoje usługi bez obawy o utratę osobistego kontaktu. Jesteśmy tutaj, aby wyeliminować złą obsługę, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na dostawie, a mniej na naprawie.

Strona internetowa: ebbot.com

