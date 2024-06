E-junkie udostępnia koszyk na zakupy i przyciski Kup teraz, które umożliwiają sprzedaż plików do pobrania i dóbr materialnych w Twojej witrynie, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList i innych witrynach internetowych korzystających z PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank i 2Wymeldowanie. W przypadku sprzedawców sprzedających pliki do pobrania automatyzujemy i zabezpieczamy cyfrową dostawę plików i kodów. Jeśli sprzedajesz dobra materialne, automatyzujemy kalkulację kosztów wysyłki i zarządzanie zapasami. Nasz koszyk ma wbudowany kalkulator podatku od sprzedaży, VAT, opakowania i wysyłki. Możesz sprzedawać e-booki, utwory i albumy w formacie mp3, sprzedawać oprogramowanie, ikony, czcionki, grafiki, karty telefoniczne, bilety na wydarzenia, płyty CD, plakaty, książki, t-shirty i prawie wszystko, co chcesz sprzedać. E-junkie nie ma limitu transakcji, żadnego limitu przepustowości, żadnej opłaty instalacyjnej ani opłaty transakcyjnej.

Strona internetowa: e-junkie.com

