Alternatywy - Draftbit

Kissflow

kissflow.com

Kissflow to platforma do tworzenia aplikacji o niskim kodzie, która przybliża użytkowników biznesowych i dział IT do upraszczania zarządzania pracą i radykalnego przyspieszania transformacji cyfrowej. Jest to jedyna platforma o niskim kodzie, zbudowana dla wielu osób i posiadająca odpowiednie połącz...