Alternatywy - 斗鱼

TikTok

tiktok.com

TikTok, znany w Chinach jako Douyin (chiński: 抖音; pinyin: Dǒuyīn), to chiński serwis społecznościowy do udostępniania plików wideo, którego właścicielem jest ByteDance, firma zajmująca się technologią internetową z siedzibą w Pekinie, założona w 2012 roku przez Zhanga Yiminga. Służy do tworzenia kró...