Dots to przyjazny dla programistów interfejs API, który pozwala firmom płacić kontrahentom za pomocą zaledwie kilku linijek kodu. Niezależnie od tego, czy są to pracownicy giganci, np. kierowcy Ubera, sprzedawcy na platformach handlowych takich jak Etsy, czy po prostu lokalna złota rączka – Dots całkowicie abstrahuje od złożoności wypłat. Zarządzamy całym procesem: zbieraniem informacji (KYC), płatnościami dowolną koleją (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, międzynarodowym i wieloma innymi w przyszłości), a nawet składaniem formularzy podatkowych! Dzięki Dots programiści mogą otrzymać wypłaty w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie wielu miesięcy, które normalnie by to trwało.

Strona internetowa: dots.dev

