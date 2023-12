Djaboo to doskonały, inteligentny menedżer relacji z klientami, który poprawia produktywność Twojej firmy. Możesz zarządzać swoimi projektami, klientami, niezależnym zespołem, płatnościami i automatycznie generować umowy i faktury w jednym miejscu. Djaboo daje Ci szybki i łatwy dostęp do funkcji potrzebnych do rozwoju Twojego biznesu. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie i spokojnie zarządzać swoją firmą. Twoja kolej ! Niezbędne funkcje zwiększające produktywność Automatyczne raporty arkuszy czasu pracy i przychodów/wydatków. Automatyczne obliczanie opłat. Zarządzanie przejściem na różne poziomy podatku VAT. Zarządzanie ofertami w czasie rzeczywistym. Umowy dotyczące rurociągów sprzedaży są generowane automatycznie na podstawie informacji o klientach. Niezbędne funkcje do zarządzania projektami Zarządzanie prostymi i złożonymi zadaniami dzięki ustawianiu przypomnień. Zintegrowany czat umożliwiający omawianie projektów z zaangażowanymi współpracownikami. Planowanie zadań i działań za pomocą kalendarzy, osi czasu, trackerów czasu i wykresów Gantta, Kanban lub list. Zarządzanie dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i bazami wiedzy w celu udostępniania ich współpracownikom. Niezbędne funkcje do zarządzania klientami Dodawanie klientów lub zbiorcze importowanie istniejących klientów. Zarządzanie zespołem poprzez określenie jego ról i dostępu do aplikacji, a także podgląd urlopów, obecności i aktywności wszystkich osób. Sklep umożliwiający oferowanie predefiniowanych pakietów usług. Automatyczne fakturowanie realizowane przez nasz intuicyjny edytor. Pełna personalizacja aplikacji Możliwość wyboru widoku: widok listy, widok tabeli, widok kalendarza i wiele więcej. Dodaj swoje logo, dostosuj kolory i dodaj żądane tła. Dostosuj swój cyfrowy obszar roboczy. Będziesz mógł: Wybierz różne funkcje, z których chcesz korzystać. Zmień kolory, aby ułatwić identyfikację zadań. Używaj różnych statusów, aby kategoryzować zadania i zwiększać wydajność.

Strona internetowa: djaboo.com

