Darmowy generator sztucznej inteligencji Dezgo Text-to-Image Stable Diffusion AI to narzędzie, które pozwala użytkownikom generować wysokiej jakości obrazy z dowolnego podpowiedzi tekstowej. Do tworzenia obrazów wykorzystuje połączenie technologii sztucznej inteligencji i metody próbkowania zwanej DPSeed. Technologia AI to Stable Diffusion 1.5, którą można dostosować tak, aby ściślej pasowała do podpowiedzi tekstowej lub zapewniała większą swobodę w jej interpretacji. Użytkownik może również określić proporcje obrazu, np. portret, kwadrat lub poziom. Aby jeszcze bardziej udoskonalić obraz, użytkownik może podać podpowiedź negatywną, która opisuje, czego nie należy umieszczać na obrazie. Dane wyjściowe sztucznej inteligencji są udostępniane na warunkach licencji CreativeML Open RAIL-M. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi prywatności, takimi jak zezwolenie lub odrzucenie niektórych rodzajów przetwarzania danych czy wybór określonych rodzajów spersonalizowanych reklam i treści. Użytkownik może również wyrazić zgodę lub zrezygnować z identyfikacji swojego urządzenia poprzez skanowanie jego unikalnych cech.

Strona internetowa: dezgo.com

