Desk360 to wielokanałowa platforma obsługi klienta, umożliwiająca firmom każdej wielkości uzyskanie 360-stopniowego widoku swoich klientów i wykorzystanie skrzynki odbiorczej nowej generacji dla swoich aplikacji mobilnych i stron internetowych. Umożliwia komunikację z klientami za pomocą dowolnego kanału (e-mail, czat na żywo, media społecznościowe, WhatsApp, a nawet okno wiadomości w aplikacjach mobilnych), jednocześnie ujednolicając wszystkie wiadomości na jednym ekranie dla przedstawicieli klientów. Dzięki Desk360 możesz stworzyć skrzynkę odbiorczą, aby Twoi użytkownicy mogli się z Tobą skontaktować na własnych warunkach. Desk360 oferuje integracje z App Store, Google Play Store i Huawei AppGallery, dzięki czemu możesz gromadzić wszystkie recenzje sklepów na jednej stronie i odpowiadać swoim klientom bez konieczności przełączania się między kontami w sklepie. Zarządzanie kontami w mediach społecznościowych za pomocą Desk360 jest proste. Możesz przeglądać i odpowiadać na wszystkie wiadomości klientów pochodzące z Facebooka, Instagrama i Twittera na jednym ekranie, oszczędzając ogromną ilość czasu swoim przedstawicielom. Czy używasz różnych adresów e-mail do zapewniania wsparcia swoim klientom? Nie martw się, ponieważ możesz ujednolicić wszystkie swoje adresy e-mail na jednym ekranie. Co więcej, możesz tworzyć niestandardowe strony z często zadawanymi pytaniami i strony kontaktowe w swojej witrynie, aby zapewnić swoim klientom całościowe wsparcie ze strony Twojej marki. Odkryj Desk360 już dziś i zacznij komunikować się ze swoimi klientami za pomocą predefiniowanych wiadomości Desk360 przygotowanych przez profesjonalnych tłumaczy w 40 językach! Zarządzaj wiadomościami do klientów pochodzącymi z tych 11 kanałów na jednej stronie i otrzymuj szczegółowe raporty dotyczące zarówno produktów, jak i użytkowników. Wybierz, kto będzie odpowiedzialny za jaki projekt, przypisując do każdego produktu specjalnych agentów i zachęcaj zespoły do ​​współpracy w celu zwiększenia ich wydajności!

Strona internetowa: desk360.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Desk360. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.