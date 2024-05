Daftra to pierwszy zintegrowany i bezpieczny portal do zarządzania firmą lub firmą online. Usługi chmurowe Daftra działają przez całą dobę, zapewniając 99,9% obecności w sieci, ponieważ nasze bezpieczne serwery zlokalizowane są w kilku krajach i działają równolegle, aby jak najszybciej uzyskać dostęp do bezpiecznych danych Twojej firmy, z dowolnego miejsca lub urządzenia. Powstała Daftra przez Izam Web Solutions; firma działająca w branży zarządzania korporacyjnego i wiodący dostawca SaaS od ponad 7 lat, stworzyła różne rozwiązania do zarządzania biznesem na rynku arabskim i zagranicznym oraz ma siedziby w Stanach Zjednoczonych i Egipcie. Z całokształtu doświadczeń Izama wynika, że ​​Daftra okazała się kompletnym, zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania biznesem na rynku arabskim, na którym ogromnie brakuje takich usług. Niezależnie od charakteru Twojej firmy, przekonasz się, że Daftra jest w pełni wyposażona i można ją dostosować do charakteru Twojej firmy i potrzeb branżowych, począwszy od prostych usług fakturowania po złożone obliczenia finansowe, inwentaryzację, zespoły, zarządzanie klientami i działania następcze. Wszystkie funkcje Daftry zostały specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej oraz zaoszczędzić czas i wysiłek, aby każdy użytkownik bez wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i księgowości mógł z niego korzystać do zarządzania swoją firmą jak profesjonalista. Daftra jest w pełni zaangażowana we wspieranie systemów, walut i ustawień podatkowych zarówno w krajach arabskich, jak i zagranicznych. Nasze rozwiązanie jest realizacją naszej wizji; ułatwienie zarządzania biznesem firmom z regionu arabskiego, pozostawiając im możliwość realizowania swojej pasji bez konieczności samodzielnego prowadzenia biznesu.

