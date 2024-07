Cyqur to rewolucyjne rozwiązanie bezpieczeństwa opracowane przez Binarii Labs, które zapewnia bezpieczne szyfrowanie, fragmentację i dystrybucję wrażliwych danych, takich jak hasła i frazy początkowe kryptowalut. Kluczową cechą wyróżniającą Cyqur jest to, że nie przechowuje on Twoich danych, w przeciwieństwie do innych usług zarządzania hasłami. Dzięki temu Cyqur może zaoferować tak konkurencyjną cenę, zapewniając jednocześnie niespotykane bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie, fragmentację i rozproszoną pamięć masową.

Strona internetowa: cyqur.com

