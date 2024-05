Zoptymalizuj swój plik produktowy, zoptymalizuj swoje wydatki. Zwiększ ruch w swoim sklepie internetowym i zwiększ współczynnik konwersji, optymalizując dane w pliku danych o produktach w oparciu o potrzeby różnych kanałów, takich jak reklamy na listach produktów, porównywarki cen lub sieci afiliacyjne. - Importuj dane produktów z różnych źródeł, w tym Shopify, Woocommerce, XML, CSV itp. - Wzbogacaj swoje dane, dodając Google Analytics, Arkusz Google lub dowolny inny plik, aby zwiększyć skuteczność list produktów. Na przykład możesz automatycznie wykluczać produkty o dużym ruchu i zerowej konwersji, produkty poza sezonem, niskie stany magazynowe i niską dostępność wariantów, co zwiększy Twój ROAS. - Twórz kanały produktowe XML lub korzystaj z opcji API, aby publikować listę produktów w różnych kanałach, w tym między innymi w Google, Facebooku i Criteo. - Użyj reguł IF-THEN, aby zmodyfikować dane produktów tak, aby odpowiadały potrzebom kanałów, dzięki czemu możesz reklamować wszystkie swoje produkty i w pełni wykorzystywać algorytmy kanałów. Nie ma ograniczeń co do sposobu zmiany danych zgodnie z naszymi zasadami JEŻELI-TO. - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia i twórz zasady bezpieczeństwa, aby przepływ danych był wolny od błędów, dzięki czemu możesz zaoszczędzić całkowicie zmarnowany budżet na marketing cyfrowy i czas operacyjny. - Skorzystaj z naszego prostego interfejsu użytkownika, udoskonalonego na podstawie opinii naszych członków - wszystko w jednym miejscu. Zostań członkiem naszej platformy marketingu cyfrowego i uzyskaj dostęp do naszych produktów, opartych na wiedzy pomysłów na rekomendacje dotyczące kanałów produktowych i reklam oraz doskonałej obsługi klienta.

