Alternatywy - Crewdle

Zoho Meeting

zoho.com

Oprogramowanie do konferencji internetowych na potrzeby spotkań online i seminariów internetowych. Zoho Meeting to bezpieczna platforma do spotkań online i rozwiązanie do webinarów. W miarę jak na świecie pojawia się praca zdalna, bezpieczeństwo i prywatność aplikacji internetowych, zwłaszcza oprog...