Dane ubezpieczeniowe potrafią być bestią. Oswajajmy to razem. Jesteśmy najłatwiejszym sposobem na integrację danych ubezpieczeniowych od użytkowników bez konieczności opuszczania własnej aplikacji internetowej. Interakcja z ubezpieczycielami różnych przewoźników powinna polegać na niezróżnicowanym, ciężkim działaniu — element infrastruktury, taki jak Stripe, Twilio lub AWS, który „po prostu działa” w tle, podczas gdy Twoja firma koncentruje się na tym, co ją wyróżnia. Zapewniamy programistyczne elementy składowe, aby urzeczywistnić to założenie, dodając niezależny od operatora interfejs API i narzędzia oprócz ubezpieczenia, zaczynając od dostępu do polis (pomyśl Plaid, ale dla Twojej firmy ubezpieczeniowej) i monitorowania.

Strona internetowa: covie.com

