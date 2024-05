Wprowadzanie fizycznych przedmiotów kolekcjonerskich do blockchainu. Courtyard przechowuje fizyczne przedmioty kolekcjonerskie (karty kolekcjonerskie, tenisówki, zegarki itp.) w zabezpieczonych skarbcach, tworzy trójwymiarową reprezentację zasobu i wybija go jako NFT na blockchainie. Nawiązaliśmy współpracę z jedną z największych firm ochroniarskich na świecie w zakresie przechowywania przedmiotów kolekcjonerskich. Po otrzymaniu i tokenizacji fizycznego przedmiotu kolekcjonerskiego przez Courtyard użytkownicy mogą: - Handluj swoimi NFT na dowolnym rynku kompatybilnym z Ethereum - Trzymaj swoje cenne kolekcje jako NFT i łącz się z innymi kolekcjonerami - Wypal swój NFT na stronie internetowej Courtyard, aby wykupić bazowy zasób (Courtyard wyśle ​​odzyskane przedmioty kolekcjonerskie do ponad 150 krajów).

Strona internetowa: courtyard.io

