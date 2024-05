Cotera to platforma do analiz preskryptywnych, która pomaga odkryć, w jaki sposób zachowania klientów wpływają na rozwój i utrzymanie klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi analitycznych, automatycznie wyświetla najciekawsze spostrzeżenia i pozwala podejmować na ich podstawie działania, oszczędzając godziny analiz i niepewności.

Strona internetowa: cotera.co

