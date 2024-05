CordStudio to sklep internetowy oferujący odzież z nadrukami inspirowanymi stylem vintage, wysokiej jakości galanterię skórzaną i akcesoria. Niektóre z kluczowych punktów na temat firmy: Firma CordStudio została założona w 2024 roku, a jej siedziba znajduje się w Indiach. Oferują szeroką gamę produktów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w tym sukienki, topy, spodnie, komplety, kombinezony, torby, portfele i paski. Odzież i akcesoria są projektowane samodzielnie i stanowią połączenie nadruków inspirowanych stylem vintage i współczesnych krojów. CordStudio ma kilka fizycznych punktów sprzedaży detalicznej w całych Indiach, w tym w Gurgaon, Hyderabad, Bombaju i New Delhi. Oferują wysyłkę na cały świat i mają 10% kod rabatowy dostępny dla klientów po raz pierwszy. CordStudio wydaje się być marką modową skupiającą się na dostarczaniu wysokiej jakości, stylowej odzieży i akcesoriów w estetyce vintage. Ich obecność w internecie i sprzedaży detalicznej pozwala im dotrzeć do klientów na całym świecie.

Strona internetowa: cordstudio.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cord. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.