Cord to zestaw narzędzi umożliwiający dodawanie do produktów i aplikacji cyfrowych bogatych funkcji współpracy, takich jak czat, komentowanie i powiadomienia. Został zaprojektowany, aby pomóc programistom, projektantom i zespołom produktowym szybko i łatwo włączyć zaawansowane możliwości współpracy do swojego oprogramowania. Kluczowe uwagi dotyczące przewodu: * Kompletny zestaw SDK do współpracy: Cord zapewnia pełny zestaw programistyczny (SDK) z wbudowanymi komponentami interfejsu użytkownika, interfejsami API i integracjami umożliwiającymi dodanie funkcji współpracy, takich jak czat, wskaźniki obecności, komentarze w wątkach i powiadomienia w czasie rzeczywistym. * Możliwość dostosowania i elastyczność: Elementy interfejsu użytkownika Corda można w szerokim zakresie dostosowywać za pomocą CSS, aby dopasować je do wyglądu i sposobu działania aplikacji hosta. Interfejsy API pozwalają także na tworzenie wysoce spersonalizowanych środowisk współpracy. * Natywne doświadczenie użytkownika: Cord ma na celu zapewnienie współpracy, która będzie natywna i płynna w aplikacji hosta, a nie w ramach rozwiązania zewnętrznego lub przykręcanego. * Bezpieczna i skalowalna: Infrastruktura Cord została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i skalowalności, a funkcje takie jak certyfikacja SOC 2 spełniają wymagania przedsiębiorstwa. * Przypadki użycia w różnych branżach: Cord można zastosować w szerokim zakresie przypadków użycia, od dodawania komentarzy do narzędzi analizy biznesowej, przez zastąpienie czatu obsługi klienta, po integrację asystentów AI z edytorami dokumentów. * Szybka implementacja: Cord zaprojektowano tak, aby szybko uruchamiał funkcje współpracy, korzystając z aplikacji demonstracyjnych typu open source i przewodnika „szybkiego startu”, które pomogą programistom rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Cord ma być kompleksowym zestawem narzędzi, który umożliwi zespołom ds. produktów szybkie tworzenie wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb rozwiązań współpracy w swoich aplikacjach.

Strona internetowa: cord.com

