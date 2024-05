Copia Donors

Copia łączy organizacje non-profit z darowiznami od lokalnych firm. Marnujemy 3 razy więcej żywności, niż jest głodnych ludzi do nakarmienia. Problemem nie jest brak żywności, ale nieefektywna jej dystrybucja. Głód nie jest problemem niedoboru; to problem logistyczny. Po raz pierwszy w historii możemy skutecznie przekazać przygotowaną i łatwo psującą się żywność tym, którzy jej potrzebują, wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujemy. Copia to firma nastawiona na zysk, która opracowała technologię umożliwiającą firmom (np. firmom zarządzającym żywnością, takim jak Compass Group, kafeteriom korporacyjnym, uniwersytetom, szpitalom, sklepom spożywczym, firmom cateringowym itp.) łatwe zamawianie odbioru nadwyżek żywności, jej dopasowanie, i bezpiecznie dostarczone potrzebującym organizacjom non-profit. Dzięki Copia współpracujące firmy mogą bezproblemowo uzyskać dostęp do znacznych oszczędności podatkowych, radykalnie ograniczyć marnowanie żywności dzięki danym i analizom nadwyżek oraz usuwać CO2 z atmosfery, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści swojej społeczności.

Strona internetowa: gocopia.com

