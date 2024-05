Platforma odkrywania produktów, która zapewnia atrakcyjne momenty odkrywania produktów w każdym kanale na całej drodze kupującego – od wyszukiwania i przeglądania po rekomendacje i sprzedaż z przewodnikiem. Zbudowany w oparciu o najnowszą technologię wyszukiwania AI/ML, Native Commerce Core firmy Constructor uczy się na podstawie każdej interakcji z klientem, optymalizuje w oparciu o najważniejsze wskaźniki e-commerce i zapewnia zespołom ds. sprzedaży kontrolę i spostrzeżenia w celu uzyskania niezrównanych wyników biznesowych. Sekretny sos? Tam, gdzie inne rozwiązania zaczynają się od silników dopasowujących słowa kluczowe typu open source i uzupełniają sztuczną inteligencję, my jesteśmy jedynym rozwiązaniem do odkrywania produktów z zastrzeżonym, natywnym rdzeniem stworzonym specjalnie dla handlu elektronicznego. Zaawansowane algorytmy, transformatory i duże modele językowe Constructor współpracują ze sobą, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia w czasie rzeczywistym, które dekodują złożone wzorce i rozumieją intencje użytkownika. Dlatego nigdy nie straciliśmy testu A/B, jeśli chodzi o kierowanie ważnymi wskaźnikami biznesowymi, takimi jak przychody, współczynnik konwersji i marża zysku. Sukcesy naszych klientów mówią same za siebie: Grove Collaborative osiągnął zwrot z inwestycji 20,07X, a firma Bonobos odnotowała 9% wzrost przychodów z wyszukiwania w porównaniu ze starszymi narzędziami. Ale nie wierz nam na słowo. Pozwól nam udowodnić Twój sukces jeszcze przed podpisaniem umowy. Przetestuj narzędzie Constructor na swoich witrynach lub aplikacjach, korzystając z naszego harmonogramu próbnego, czyli 4-tygodniowej oceny możliwości uzyskania przychodów z wykorzystaniem prawdziwego katalogu i rzeczywistego ruchu. Za darmo.

Strona internetowa: constructor.io

