Complianz.io to kompleksowe rozwiązanie zapewniające zgodność, zaprojektowane, aby pomóc właścicielom witryn internetowych w poruszaniu się po zawiłościach przepisów dotyczących prywatności, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej i kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) w Stanach Zjednoczonych. Complianz.io oferuje narzędzia i usługi pomagające właścicielom witryn internetowych w osiągnięciu i utrzymaniu zgodności z niniejszym regulaminem, zapewniając ochronę prywatności i danych użytkowników. Kluczowe cechy: * Zarządzanie zgodami na pliki cookie: Complianz.io zapewnia właścicielom witryn narzędzia do zarządzania powiadomieniami i zasadami dotyczącymi zgody na pliki cookie zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Obejmuje to dostosowywalne banery dotyczące plików cookie, skanowanie plików cookie i rejestrowanie zgód. * Generator polityki prywatności: Platforma oferuje generator polityki prywatności, który pomaga właścicielom witryn tworzyć i dostosowywać polityki prywatności dostosowane do ich konkretnej witryny i wymagań prawnych. * Umowy o przetwarzaniu danych (DPA): Complianz.io ułatwia tworzenie umów DPA między właścicielami witryn internetowych a zewnętrznymi dostawcami usług i zarządzanie nimi, zgodnie z wymogami RODO. * Skanowanie zgody na pliki cookie: Complianz.io przeprowadza automatyczne skanowanie witryn internetowych w celu identyfikacji i kategoryzowania plików cookie i modułów śledzących, pomagając właścicielom witryn w zrozumieniu ich obowiązków związanych z używaniem plików cookie i zgodnością. * Targetowanie geolokalizacyjne: Platforma oferuje targetowanie geolokalizacyjne w celu wyświetlania dostosowanych banerów dotyczących plików cookie i informacji o prywatności w oparciu o lokalizację odwiedzającego, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności. * Panel zgodności: Complianz.io zapewnia właścicielom witryn scentralizowany pulpit nawigacyjny umożliwiający monitorowanie stanu zgodności, zarządzanie preferencjami dotyczącymi zgody i dostęp do dokumentacji dotyczącej zgodności. * Regularne aktualizacje: platforma jest na bieżąco ze zmianami w przepisach dotyczących prywatności, zapewniając regularne aktualizacje i funkcje zapewniające ciągłą zgodność ze zmieniającymi się wymogami prawnymi. * Wsparcie ekspertów: Complianz.io oferuje wsparcie ekspertów i wskazówki, aby pomóc właścicielom witryn internetowych w kwestiach zgodności, pytaniach i potrzebach dostosowywania. Ogólnie rzecz biorąc, Complianz.io jest cennym źródłem informacji dla właścicieli witryn internetowych, którzy chcą poruszać się po złożonym krajobrazie przepisów dotyczących prywatności, zapewniając kompleksowe narzędzia i wsparcie w celu osiągnięcia i utrzymania zgodności z RODO, CCPA i innymi odpowiednimi przepisami.

Strona internetowa: complianz.io

