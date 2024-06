Alternatywy - Cloverpop

Loomio

loomio.org

Masz dość nieskończonych łańcuchów e-maili i długich spotkań, które nigdy nie prowadzą do grupowej decyzji ani rezultatu? Potrzebujesz Loomio: platformy współpracy zmieniającej sposób, w jaki grupy podejmują decyzje, omawiają pomysły i współpracują online. Loomio to bezpieczne miejsce do dyskusji i ...