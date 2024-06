CloudJiffy to wysokowydajna, w pełni nadmiarowa i automatycznie skalowalna platforma chmurowa jako usługa (PaaS), zaprojektowana z myślą o łatwości i wydajności. CloudJiffy dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie w chmurze było proste i dostępne dla programistów na każdym poziomie wiedzy. W swojej istocie CloudJiffy umożliwia natychmiastowe wdrażanie aplikacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Obsługuje różne środowiska wykonawcze, umożliwiając programistom wdrażanie aplikacji Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python i Docker bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie. Platforma integruje się również z GIT, SVN i innymi popularnymi narzędziami programistycznymi, zapewniając płynne i wydajne procesy wdrażania. CloudJiffy wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami automatyzacji i zarządzania zasobami. Automatycznie skaluje kontenery aplikacji zarówno w pionie, jak i w poziomie, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i efektywność kosztową. Platforma działa w modelu cenowym „pay-as-you-use”, dostosowując zasoby w oparciu o bieżące obciążenie i eliminując potrzebę rezerwacji zasobów lub planowania wydajności. Takie podejście pozwala użytkownikom płacić tylko za zużyte zasoby, co może prowadzić do znacznych oszczędności. CloudJiffy twierdzi, że użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 80% kosztów chmury, wykorzystując jej funkcję automatycznego skalowania. Oprócz dynamicznego skalowania CloudJiffy oferuje szereg innych zaawansowanych funkcji. Panel platformy zapewnia intuicyjny kreator topologii aplikacji, menedżera wdrażania, dostęp do plików dziennika i konfiguracji, funkcjonalność współpracy zespołowej oraz integrację z narzędziami CI/CD. Co więcej, użytkownicy CloudJiffy mogą jednym kliknięciem instalować popularne aplikacje, takie jak WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento itp. z rynku platformy. Usługi CloudJiffy są dostępne w USA, Indiach i Niemczech, a w przyszłości planuje się ekspansję na nowe lokalizacje. Platforma szczyci się bezpieczeństwem, niezawodnością i doskonałą obsługą klienta. Oferuje umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) zapewniającą dostępność na poziomie 99,99% i zapewnia światowej klasy wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu.

Strona internetowa: cloudjiffy.com

