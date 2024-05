Cloud BOT to kompletna, oparta na chmurze usługa RPA (Robotic Process Automation), która umożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie automatycznych botów obsługujących przeglądarki internetowe. Niektóre z kluczowych funkcji i zalet Cloud BOT obejmują: * Automatyzacja bez kodu: Cloud BOT może rejestrować operacje przeglądarki internetowej użytkownika i automatycznie tworzyć boty w celu automatyzacji tych zadań, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat kodowania. * Oparte na chmurze: boty są tworzone i uruchamiane całkowicie w chmurze, co eliminuje potrzebę lokalnych instalacji lub serwerów. * Obsługa wielu urządzeń: Cloud BOT obsługuje automatyzację na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery PC. * Bezpieczne i zgodne: Cała komunikacja i dane w Cloud BOT są szyfrowane, a usługa posiada certyfikat międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, takich jak ISO 27017. * Integracja z iPaaS: Cloud BOT integruje się z popularnymi narzędziami iPaaS (Integration Platform as a Service), takimi jak Zapier, Microsoft Power Automate i IFTTT, umożliwiając uruchamianie botów z różnych usług internetowych. * Elastyczne ceny: Cloud BOT oferuje trzy plany cenowe – Single Office, Multi Office i System Linkage – aby zaspokoić potrzeby małych firm i przedsiębiorstw. * Bezpłatna wersja próbna: Nowi użytkownicy mogą zapisać się na bezpłatną wersję próbną, aby korzystać z usługi Cloud BOT przez 30 minut wykonywania bota miesięcznie. Cloud BOT wydaje się być kompleksowym rozwiązaniem RPA, które umożliwia łatwą automatyzację zadań przeglądarki internetowej, bez złożoności tradycyjnych wdrożeń RPA. Architektura natywna dla chmury i integracje z innymi usługami internetowymi sprawiają, że jest to wszechstronna platforma automatyzacji.

Strona internetowa: c-bot.pro

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cloud BOT. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.