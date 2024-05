Cloozo to platforma, która pozwala użytkownikom łatwo tworzyć i dostosowywać własne chatboty oparte na ChatGPT dla ich stron internetowych. Niektóre kluczowe funkcje Cloozo obejmują: * Inteligentne chatboty: użytkownicy mogą tworzyć chatboty, które mogą przeglądać Internet lub korzystać z niestandardowych zbiorów danych, aby rozmawiać z osobami odwiedzającymi witrynę. * Oparte na Twojej bazie wiedzy: Chatboty można szkolić, korzystając z informacji z własnej witryny internetowej użytkownika lub zestawu dokumentów, dzięki czemu mogą posługiwać się językiem biznesowym. * Poza personalizacją: Cloozo oferuje różnorodną gamę opcji wizualnych, dzięki którym każdy chatbot będzie wizualnie odrębny i dostosowany do jego specyficznej tożsamości. * Stworzony dla agencji: Cloozo jest przeznaczony dla małych i średnich firm, a także agencji, które chcą oferować usługi chatbota swoim klientom. * Indywidualne klucze OpenAI: Każdy chatbot może mieć własne klucze OpenAI i Pinecone, co pozwala na optymalną prędkość, wydajność i bezpieczeństwo. * Możliwości monetyzacji: Cloozo umożliwia agencjom generowanie wyższych zysków poprzez sprzedaż dostosowanych chatbotów swoim klientom.

Strona internetowa: cloozo.com

