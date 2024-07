Clip.fm to narzędzie AI przeznaczone dla podcasterów, które generuje krótkie klipy wideo na platformy mediów społecznościowych, takie jak YouTube Shorts, Instagram Reels i TikTok. Platforma pomaga twórcom podcastów spędzać mniej czasu na edycji i płacić jedynie ułamek kosztów zatrudnienia profesjonalnego montażysty wideo. Clip.fm automatycznie transkrybuje treści dostarczone przez użytkownika i znajduje najlepsze fragmenty do wycięcia. Klipy są zoptymalizowane pod kątem platform z krótkimi formami i dostosowane do treści użytkownika. Platforma wykorzystuje mieszankę modeli sztucznej inteligencji i heurystyki, aby znaleźć fragmenty treści użytkownika, które dobrze sprawdzają się jako klipy. Clip.fm udostępnia różne opcje eksportu z funkcjami, które umożliwiają użytkownikom dostosowywanie wyglądu i stylu klipów, nakładanie podpisów, wybieranie czcionek i kolorów, rozmiar dla mediów społecznościowych oraz orientację ich w celu dopasowania do treści. Plan startowy pozwala na maksymalnie 10 godzin treści miesięcznie, przy czym liczba generowanych klipów wynosi zwykle od 50 do 100. Podczas gdy użytkownicy mają kontrolę, sztuczna inteligencja uczy się z czasem i można dostosować znaczniki czasu rozpoczęcia i zakończenia klipu. Dodatkowo Clip.fm planuje uruchomienie programu partnerskiego w pierwszym kwartale 2023 roku, a firma obsługuje treści w języku angielskim, planując dodanie większej liczby języków.

Strona internetowa: clip.fm

