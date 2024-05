Ta sama inwestycja, lepsze wyniki z Cliengo! Oszczędzaj czas i generuj większą sprzedaż, automatyzując rozmowy w kanałach Web, WhatsApp i sieci społecznościowych za pomocą Cliengo. Czego można się spodziewać po Cliengo? * Chatboty z drzewami decyzyjnymi we wszystkich kanałach kontaktu: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Oznaczanie i ocena każdego kontaktu na naszej platformie. * Automatyczne przypisanie do agenta, w zależności od rodzaju kontaktu. * Reaktywacja i śledzenie kandydatów za pomocą wychodzących wiadomości WhatsApp. * Generowanie podobnych odbiorców dzięki najlepszym kontaktom. Zaprojektuj chatbota konwersacyjnego, który najlepiej pasuje do Twojej firmy: Od prostych drzew konwersacyjnych po najbardziej zaawansowane. Dodaj Cliengo do swojej strategii marketingu i sprzedaży, aby zautomatyzować i scentralizować wszystkie kanały w jednym miejscu. Platforma Cliengo pomoże Ci: * Przechwytuj dane swoich kontaktów. * Kontakty profilowe. * Oceń kontakty. * Optymalizacja kampanii. * Wysyłaj wiadomości wychodzące na WhatsApp. * Zapewnij wsparcie w czasie rzeczywistym. I więcej!

