Portal Obywatelski to narzędzie publiczne zaprojektowane w celu zapewnienia przejrzystości i dostępności działań organów administracji publicznej. Umożliwia użytkownikom przeprowadzanie zaawansowanych wyszukiwań w obrębie przemówień i obrad wybieralnych władz różnych szczebli – lokalnego, stanowego i federalnego. Użytkownicy mogą wykonywać zapytania, używając określonych słów lub wyrażeń, a także przeglądać bogactwo treści związanych z różnymi departamentami i instytucjami rządowymi. Obejmuje to przesłuchania w Kongresie, zarządzenia wykonawcze, a nawet zasoby takie jak „Dokumenty Federalistów”. Narzędzie oferuje również funkcję „CitizenPortal GPT”, za pomocą której można zadawać oparte na sztucznej inteligencji pytania dotyczące wypowiedzi urzędników państwowych. Oprócz funkcji wyszukiwania i zapytań, platforma umożliwia tworzenie klipów wideo z fragmentów transkrypcji oraz konfigurowanie niestandardowych alertów dotyczących określonych tematów lub podmiotów. W ten sposób użytkownicy mogą być na bieżąco z tematami, które są dla nich najważniejsze. Chociaż portal jest skierowany do odbiorców amerykańskich i zawiera treści dotyczące konkretnych lokalizacji dostępne dla każdego stanu, pozostaje użytecznym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rządu USA.

Strona internetowa: citizenportal.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Citizen Portal. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.