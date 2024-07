Chord to narzędzie sztucznej inteligencji zaprojektowane w celu automatyzacji badań internetowych poprzez tworzenie spersonalizowanych artykułów. Użytkownicy określają interesujący temat, a następnie narzędzie wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do przeprowadzania badań w Internecie w czasie rzeczywistym. Zakres tematów badawczych może być różny, od pytań praktycznych, przewodników po konkretnych obiektach, po interesujące lokalizacje, co pokazuje szerokie zastosowanie Chorda. Przeprowadzone badania są przetwarzane przy użyciu sztucznej inteligencji, generując wstępną wersję artykułu, przed potencjalną redakcją przez człowieka w celu zapewnienia jakości. Warto zauważyć, że narzędzie kładzie duży nacisk na przejrzystość i prywatność użytkowników. Wygenerowane artykuły można powiązać z kontem użytkownika lub zachować anonimowość dzięki przełącznikowi prywatności dostępnemu w profilu użytkownika. Domyślnie artykuły są upubliczniane, co przyczynia się do powiększania biblioteki artykułów generowanych przez społeczność użytkowników. Należy również podkreślić niezależny model operacyjny Chord, który wyklucza pobieranie pieniędzy od reklamodawców lub podmiotów stowarzyszonych, mając w ten sposób na celu zapewnienie obiektywności w wynikach zautomatyzowanych badań.

Strona internetowa: chord.pub

