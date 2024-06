Alternatywy - Chisel

NEXT

nextapp.co

NEXT to platforma odkrywania produktów oparta na sztucznej inteligencji, która przekształca interakcje z klientami w wiedzę o produkcie. NEXT zbiera interakcje z klientami, dokładnie je rozumie i dostarcza oparte na dowodach spostrzeżenia, których zespoły używają do walidacji codziennych decyzji dot...