W Checkbook stworzyliśmy sposób, w jaki firmy i osoby prywatne mogą wysyłać i odbierać czeki cyfrowe za pomocą kilku prostych kliknięć. Checkbook.io rozwiązuje płatności push, zapewniając płynną obsługę zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Nie wymaga wprowadzenia odbiorcy i daje mu możliwość wyboru metody płatności w celu otrzymania środków, niezależnie od tego, czy będzie to płatność natychmiastowa, wpłata bezpośrednia czy czek do wydrukowania. Prosty przepływ pomógł naszym firmom osiągnąć 99% konwersji cyfrowej, co drastycznie obniżyło koszty i obsługę przestarzałych czeków papierowych.

Strona internetowa: checkbook.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Checkbook. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.