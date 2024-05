CHATTERgo to rewolucyjne rozwiązanie konwersacyjne oparte na sztucznej inteligencji, mające na celu poprawę komfortu zakupów w Twoim sklepie. W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, które wymagają skomplikowanej konfiguracji przepływu, podejście CHATTERgo oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje wnioskowanie GPT-4 i możliwości wykorzystania narzędzi wraz z zaawansowanymi technologiami wyszukiwania wektorowego, dzięki czemu jest natychmiast przydatny do zadań takich jak rekomendowanie produktów, odpowiadanie na zasady sklepu, sprawdzanie statusów zamówień itp. * Konsultant AI - Bezproblemowo obsługuje zapytania klientów, sugeruje odpowiednie produkty * Wyszukiwanie kontekstowe — pozwala uzyskać dokładne wyniki wykraczające poza słowa kluczowe * Zwiększ doświadczenie - wykorzystanie wiedzy przekazanej przez użytkowników w celu wzbogacenia dialogu

Strona internetowa: chattergo.com

