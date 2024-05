Chatgen to hybrydowa platforma czatu z botami i niestandardowymi botami. Dzięki Chatgen możesz automatycznie przekształcać anonimowych gości witryny w kwalifikujących się potencjalnych klientów, a także rezerwować więcej spotkań 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ChatGen zbudował silnik oparty na uczeniu maszynowym (ML), który umożliwia firmom korzystanie z chatbotów, które mogą rozmawiać z użytkownikami. Te chatboty pomagają firmom różne funkcje: Marketing: od podstawowych chatbotów, konwersacyjnych stron docelowych do generowania potencjalnych klientów i reklam konwersacyjnych optymalizujących CTR, po wbudowane boty optymalizujące opcję Click to Action. Chatgen służy przede wszystkim do maksymalizacji pozyskiwania potencjalnych klientów nie tylko w Witrynie, ale także w miejscach, gdzie są Twoje odwiedzający odwiedzają Twoją markę Wsparcie: Chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję do tworzenia automatycznych odpowiedzi na typowe zapytania klientów, odciążając personel wsparcia w radzeniu sobie z pilniejszymi wyzwaniami związanymi z obsługą klienta #customersupportautomation Odkrywanie produktów: Chatboty ułatwiające klientom odkrywanie produktów — zwiększając sprzedaż i budowanie lojalności wobec firm eCommerce.

Strona internetowa: chatgen.ai

