Charley.ai to internetowe narzędzie do pisania esejów oparte na sztucznej inteligencji, które generuje wolne od plagiatu eseje przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania języka naturalnego. Narzędzie ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu pisania eseju, który osiąga poprzez umożliwienie użytkownikom przesłania tematu lub kilku słów kluczowych, a następnie wygenerowanie angażującego eseju zawierającego do 15 000 słów w mniej niż 20 sekund. Charley.ai dostosowuje się również do pożądanego poziomu oceny użytkownika, dopasowując swój styl pisania i dobór słów do kryteriów oceniania. Narzędzie posiada przyjazny dla użytkownika edytor tekstu, który pozwala użytkownikom personalizować sposób pisania, wybierając rodzaj eseju, ton, liczbę słów i żądaną ocenę. Dodatkowo Charley.ai posiada generator referencji i adaptacyjny styl pisania, które pomagają użytkownikom w łatwym tworzeniu fascynujących esejów. Platforma oferuje bezpłatną wersję próbną, po której użytkownicy mogą wybrać subskrypcję jednego z trzech planów w zależności od swoich potrzeb i budżetu. Charley.ai jest skierowany do studentów, profesjonalistów i firm, które chcą poprawić swoje umiejętności pisania poprzez optymalizację wydajności przy użyciu technologii AI. Ogólnie rzecz biorąc, Charley.ai to innowacyjne narzędzie, które może pomóc użytkownikom w wydajnym i skutecznym pisaniu esejów, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości doświadczenie w pisaniu esejów.

Strona internetowa: charley.ai

