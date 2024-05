Bezserwerowa infrastruktura GPU dla sztucznej inteligencji. Skalowalne i wydajne uruchamianie modeli uczenia maszynowego w chmurze. Płać tylko za to, z czego korzystasz. Cerebrium to platforma do wdrażania modeli uczenia maszynowego na bezserwerowych procesorach graficznych z czasem zimnego startu poniżej 5 sekund. Klienci zazwyczaj doświadczają 40% oszczędności w porównaniu z korzystaniem z tradycyjnych dostawców usług w chmurze i mogą skalować modele do ponad 10 tys. żądań na minutę przy minimalnych kosztach inżynierskich. Po prostu napisz swój kod w Pythonie, a Cerebrium zajmie się całą infrastrukturą i skalowaniem. Cerebrium jest używane przez firmy i inżynierów z Twilio, Rudderstack, Matterport i wielu innych.

Strona internetowa: cerebrium.ai

