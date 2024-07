Canada Soccer jest oficjalnym organem zarządzającym piłką nożną w Kanadzie. We współpracy ze swoimi członkami promuje wzrost i rozwój piłki nożnej w Kanadzie, od podstaw po wyczynowe rozgrywki, w skali krajowej. Jej misją jest zapewnienie przywództwa w dążeniu do doskonałości w piłce nożnej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, we współpracy ze swoimi członkami i interesariuszami.

Strona internetowa: canadasoccer.com

