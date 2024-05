Buzops to coś więcej niż system zarządzania siłownią. Jesteśmy zjednoczonym zespołem, którego misją jest wzmacnianie pozycji właścicieli siłowni i bycie oddanym partnerem w zwiększaniu wydajności i rozwoju Twojej firmy fitness. W 2009 roku Michael założył firmę zajmującą się szkoleniami osobistymi i szybko zwiększył jej przychody do 3 milionów dolarów w pięciu lokalizacjach. Napotykając wyzwania operacyjne związane z istniejącym oprogramowaniem do zarządzania siłownią, Michael współpracował ze swoim przyjacielem, inżynierem oprogramowania, aby stworzyć spersonalizowane rozwiązanie odpowiadające jego potrzebom biznesowym. W miarę jak jego przedsięwzięcie się rozwijało, dodając trzy butikowe siłownie i ponad 90 lokalizacji do treningu personalnego w ciągu 10 lat, co przełożyło się na zarządzanie 10 000 miesięcznych sesji treningowych, początkowe oprogramowanie przekształciło się w kompleksowe narzędzie do zarządzania. Został szczegółowo dopracowany, aby efektywnie zarządzać złożonymi operacjami, zapewniając dokładność w przetwarzaniu płatności i zarządzaniu sesjami. Po latach wewnętrznego użytkowania i ciągłego doskonalenia, firma Buzops Inc została oficjalnie utworzona i wprowadzona na rynek w 2023 roku jako solidny, przyjazny dla użytkownika system zarządzania siłownią, gotowy do przekształcenia branży fitness dzięki innowacyjnym funkcjom i doskonałości operacyjnej. Buzops opowiada się za trzema podstawowymi pozycjami marki: zorientowaniem na rozwiązania, przyjaznością dla użytkownika i przyszłościowym myśleniem. Tworzymy niestandardowe rozwiązania, które radzą sobie z unikalnymi wyzwaniami operacyjnymi, przed którymi stoją właściciele siłowni, promując zwiększoną efektywność biznesową. Nasze zaangażowanie w koncentrację na rozwiązaniach oznacza, że ​​stale ewoluujemy i dostosowujemy naszą ofertę, zapewniając, że odpowiada ona na zmieniające się wymagania i wyzwania w branży fitness. Nasza przyjazna dla użytkownika platforma zapewnia łatwą nawigację, upraszcza zarządzanie zadaniami i optymalizuje doświadczenia użytkownika. Platforma wyróżnia się intuicyjnym designem, zapewniającym płynność każdej interakcji i łatwą nawigację po każdej funkcji. Naszym priorytetem jest eliminacja żmudnych godzin spędzonych na szkoleniu personelu, umożliwiając właścicielom i pracownikom siłowni zaoszczędzenie czasu, łatwe zarządzanie zadaniami i skupienie się bardziej na swojej podstawowej ofercie fitness. Jednocześnie nasze przyszłościowe podejście przygotuje Twoją siłownię do pozostania w czołówce, zintegrowaną z zaawansowanymi funkcjami i innowacjami, które zabezpieczają przyszłość Twojej firmy. Konsekwentnie przedstawiamy nowe funkcje i narzędzia, które nie tylko odpowiadają bieżącym wyzwaniom, ale także proaktywnie przewidują i zaspokajają przyszłe potrzeby. Współpraca z Buzops umożliwia właścicielom siłowni korzystanie z usprawnionych operacji, łatwego zarządzania i zdecydowanej przewagi konkurencyjnej w rozwijającej się branży fitness. Oto zaktualizowana lista funkcji skupiająca się na korzyściach, jakie każda z nich przynosi właścicielom siłowni. 1. Zarządzanie członkostwem: Uprość administrację członkami, zapewniając, że szczegóły są zawsze aktualne i dokładne. 2. Przetwarzanie płatności: Z łatwością zarządzaj płatnościami jednorazowymi i rozliczeniami cyklicznymi, zapewniając płynny przepływ finansowy. 3. Zarządzanie obciążeniami zwrotnymi i zwrotami: wydajna obsługa obciążeń zwrotnych i zwrotów, zachowując integralność dokumentacji finansowej. 4. Zarządzanie szkoleniami osobistymi i usługami grupowymi: Z łatwością organizuj i nadzoruj sesje treningów osobistych i usługi grupowe. 5. Zarządzanie personelem: Z łatwością zarządzaj harmonogramami personelu i płatnościami, upraszczając procesy płacowe. 6. Portal dla członków: Daj członkom możliwość zarządzania swoimi profilami, kupowania usług i uzyskiwania natychmiastowego dostępu do obiektów. 7. Kompleksowe raporty biznesowe: Uzyskaj dostęp do szczegółowych raportów do pobrania bezpośrednio z panelu biznesowego, aby móc podejmować świadome decyzje. 8. Codzienne raporty Eagle Eyes: Otrzymuj niezbędne codzienne informacje biznesowe bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej. 9. Konfigurowalne powiadomienia e-mail: Dostosuj automatyczne powiadomienia e-mail do członków i personelu zgodnie ze swoimi preferencjami. 10. Uprawnienia personelu: Deleguj zadania bez obaw dzięki dostosowanym pozwoleniom personelu, dzięki czemu Twoja siłownia będzie działać sprawnie podczas Twojej nieobecności. 11. Nadchodzący system POS: Usprawnij zakupy dzięki zintegrowanemu systemowi POS, umożliwiającemu członkom szybkie i łatwe transakcje. 12. Nadchodząca aplikacja mobilna: Pozostań w kontakcie z członkami, zwiększając zaangażowanie, generowanie potencjalnych klientów i popyt na Twoje usługi. 13. Całodobowa kontrola dostępu do drzwi: Zwiększ bezpieczeństwo i elastyczność dzięki zintegrowanej kontroli dostępu do drzwi połączonej z zarządzaniem członkostwem. 14. Integracja z CRM: Buzops integruje się bezproblemowo z Pipedrive, przy czym można dodać więcej narzędzi CRM, zapewniając zsynchronizowany ekosystem operacyjny. Każda funkcja Buzops pochodzi z naszej platformy i płynnie się integruje, aby zapewnić ujednoliconą, wydajną obsługę użytkownika bez żadnych ukrytych kosztów i nieoczekiwanych opłat. Zależy nam na przejrzystości, inkluzywności i ogromnej wartości, zapewniając każdemu użytkownikowi pełny, nieograniczony dostęp do pełnego pakietu naszych funkcji, w tym wszystkich nowych dodatków, bez dodatkowych opłat. Żadnych długoterminowych umów i restrykcyjnych zobowiązań – masz swobodę wyboru tego, co najlepiej pasuje do Twojej firmy. Pamiętaj, że nasz aktualny cennik jest ofertą wprowadzającą. Po wydaniu naszej ulepszonej aplikacji mobilnej i systemu punktów sprzedaży (POS) przewidujemy korektę cen. Oferujemy jednak złotą okazję. Zapewnij sobie współpracę z Buzops przed końcem roku, a my będziemy honorować początkową cenę na całe życie, umożliwiając nieprzerwany dostęp do naszej stale rozwijającej się, bogatej w funkcje platformy po bezkonkurencyjnej cenie. Wykorzystaj tę szansę, aby zablokować swoją dożywotnią stawkę i wznieść się na nowy poziom w zarządzaniu siłownią dzięki kompleksowym, innowacyjnym rozwiązaniom dostarczanym przez Buzops. Odblokuj pełny potencjał swojej siłowni dzięki naszemu oprogramowaniu i naszemu zespołowi: Zaplanuj DARMOWĄ wersję demonstracyjną już dziś! Razem odkryjmy z pierwszej ręki, jak możemy pomóc Twojej firmie fitness w zwiększeniu wydajności i przyniesieniu sukcesu.

Strona internetowa: buzops.com

